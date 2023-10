Wählerische Kids: «Man kann Kindern anbieten, das Essen erst mal nur abzuschlecken»

Und wenn alles nichts nützt und das Kind nur einseitig isst?

Dann kann man die Hilfe einer Fachperson in Anspruch nehmen und herausfinden, was man tun kann, um eine ausgewogene Ernährung zu etablieren. Das kann man übrigens auch präventiv tun, wenn man Fragen hat, in manchen Belangen unsicher ist oder Impulse für den Alltag braucht.