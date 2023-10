Wählerstimmen«Es ist wichtig, zu wählen, wer das Land regiert»

Kurz nach 8 Uhr am heutigen Wahlsonntagsmorgen war die Stimmung in den Wahllokalen in Rodingen und Differdingen entspannt. Die Wahlhelfer waren ausgeruht und die Wähler kehrten alleine oder in kleinen Gruppen ein. Manche bereits mit einem festen Entschluss, andere noch bis zur letzten Sekunden untentschlossen, wem sie das Kreuz geben würden.