Umweltministerium : Wälder, Flüsse, Böden – Luxemburgs Natur ächzt unter der Trockenheit

LUXEMBURG – Hitzewellen und Trockenheit führen im Großherzogtum zu vielseitigen Belastungen. Auch die Tierwelt hat es diesen Sommer schwer. Das Umweltministerium resümiert die aktuelle Lage.

In einem gesunden Wald gibt es im Sommer gewöhnlich einen «Erfrischungseffekt», so das Umweltministerium. Pixabay/Illustration (Archiv)

«Die Trockenheit in Kombination mit den Auswirkungen der Hitzewellen hat die Vegetation, insbesondere auch die Bäume, geschwächt», schreibt das Umweltministerium in einer Pressemitteilung am Freitag. An einigen Stellen in den Wäldern des Landes habe man eine geringere Dichte feststellt – mit Folgen. «Es ist nicht einmal mehr der ‹typische Erfrischungseffekt› zu spüren», so das Ministerium.

Durch den fehlenden Niederschlag mangele es Bäumen und Pflanzen an Wasser. Dadurch werde die Vegetation geschwächt. «Einige Bäume sterben ab und werden von Sekundärschädlingen wie Borkenkäfern und Pilzen befallen», erklärt das Umweltministerium. Auch Wildtiere litten unter den hohen Temperaturen, weil sie nach Wasserstellen suchen müssen. Wegen der Hitze zeigten sie Verhaltensänderungen.

Ähnliche Dürreperioden können wegen des Klimawandels in Zukunft häufiger auf das Großherzogtum zukommen, warnt das Ministerium . Die Wälder sollen daher «widerstandsfähiger» gemacht werden, heißt es. Die Herausforderung dabei sei, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Schutzmaßnahmen für vorhandene Bäume und Arten und der Herkunft zukünftiger Bäume zu finden.

Zudem wirken sich die Trockenheitsepisoden auf die Flüsse des Großherzogtums aus. «Im August sind einige kleinere Flüsse bereits ausgetrocknet. Ein seltenes und besorgniserregendes Ereignis, das in einigen Bächen noch nie beobachtet wurde», so das Ministerium alarmiert. Niedrige Wasserstände führten zu einer höheren Wassertemperatur «wodurch die Sauerstoffverfügbarkeit für die Wasserorganismen abnimmt. Darüber hinaus erhöht sich die Konzentration der Schadstoffbelastung, da der Verdünnungseffekt durch die niedrigen Wasserstände kleiner wird», so die Erläuterung. Am Freitagmorgen hat das Ministerium bereits vor Cyanobakterien in der Mosel gewarnt.

Um zu verhindern, dass in solchen Fällen die dort lebenden Organismen einen besseren Wasserabschnitt zum Überleben erreichen können, statt in einem stehenden, sauerstoffarmen Gewässerabschnitt mit hoher Schadstoffbelastung gefangen bleiben ,müssten Renaturierungsprojekte durchgeführt werden. «Indem man den Flüssen ihre natürliche Dynamik und Morphologie zurückgibt, wird die Widerstandsfähigkeit der aquatischen Ökosysteme gegenüber diesen Belastungen erhöht», erklärt das Umweltministerium.

Wasser fließt auf trockenen Böden oberflächlich ab

Zwar hat es in den vergangenen Tagen in Luxemburg hin und wieder geregnet, allerdings war das offenbar nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nur die obersten Zentimeter des Bodens seien dadurch durchnässt worden, die Vegetation habe dies komplett aufgenommen. An den Wasserständen der Flüsse oder dem Grundwasserstand hat sich nach Ministeriumsangaben daher nichts geändert. «Es bräuchte mindestens zwei Wochen mäßigen, aufeinanderfolgenden Regens, damit die Niederschläge irgendeinen Einfluss auf die Grundwasserreservoirs haben können», heißt es.

Durch die Trockenheit entsteht ein Teufelskreis: «Trockene Böden können derzeit nur sehr langsam Wasser aufnehmen», erklärt das Umweltministerium. Sollte es Starkregen geben, werde dieser direkt abfließen, statt im Boden gespeichert. Ein «erhöhtes Risiko von Schäden durch Oberflächenabfluss und Erosion» sei die Folge. Gute Nachrichten gibt es nur beim Trinkwasser. «Wir haben im Vergleich zum aktuellen Verbrauch immer noch genügend Reserven», beruhigt das Umweltministerium, dennoch solle die Bevölkerung bewusst und sparsam mit der Ressource umgehen.