USA : Wärter verkauft Schlüssel – Männer stürmen Frauenknast

Mehr als ein Dutzend weibliche Insassen wurden in einem Gefängnis in Indiana (USA) vergewaltigt, angegriffen oder belästigt, nachdem ein Justizvollzugsbeamter angeblich die Schlüssel zu ihren Zellen an männliche Gefangene verkauft hatte, wie in mehreren Klagen behauptet wird.