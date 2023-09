Waffenlieferungen: US-Republikaner verlangen Erklärungen von Selenskyj

Selenskyj legt nach der UN-Generaldebatte in New York einen Stopp bei seinem wichtigsten Verbündeten in Washington ein.

Die oppositionellen US-Republikaner in Repräsentantenhaus und Senat haben unterschiedlich auf die Wünsche der Ukraine nach weiteren Waffenlieferungen reagiert. Während der Repräsentantenhausvorsitzende Kevin McCarthy sagte, er habe beim Besuch von Wolodymyr Selenskyj noch Fragen an den ukrainischen Präsidenten, machte sich der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, für eine robuste Unterstützung der Ukraine stark.

McCarthy sieht sich im Repräsentantenhaus zunehmender Ablehnung des rechten Parteiflügels ausgesetzt, auf den er wegen der knappen Mehrheit der Republikaner in der Kammer Rücksicht nehmen muss. Er wollte Selenskyj mit Vertretern beider Parteien treffen und sagte, bevor er weitere Gelder freigebe, wolle er wissen, was aus den Mitteln geworden ist, die bereits geflossen sind. «Ich werde Fragen an Präsident Selenskyj haben», kündigte McCarthy an. «Was ist der Plan für den Sieg?»