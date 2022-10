Ukraine-Krieg : Wagner-Gruppe wird immer mächtiger und baut offenbar eigene Luftwaffe auf

So werbe Prigoschin Crews für die Raketenabwehr, Helikopterpiloten und Kampfjet-Spezialisten an.

Die berüchtigte russische Söldnergruppe Wagner wird von Jewgeni Prigoschin angeführt. Der als «Putins Koch» bekannte 61-Jährige gilt als Hardliner und scheint immer mächtiger zu werden. Schlagzeilen machte er jüngst, als er Häftlinge für den Krieg in der Ukraine rekrutiert hatte. Wie «Focus» nun unter Berufung auf die renommierte Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichtet, baut er eine eigene Luftwaffe auf. So werbe Prigoschin Crews für die Raketenabwehr, Helikopterpiloten und Kampfjet-Spezialisten an. Das ISW zieht den Schluss, dass die Wagner-Gruppe immer mehr zur Parallelarmee werde.



Da Prigoschin, der die russische Kriegsführung bereits mehrfach offen kritisierte, eigenständig Kämpfer rekrutiere, werde er dem russischen Präsidenten zunehmend gefährlich. Kritiker bezeichnen die Gruppe Wagner als Schattenarmee des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Auslandseinsätze, der Kreml bestreitet jegliche Verbindungen.