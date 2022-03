Formfehler : Wahl muss verschoben werden – Gemeinde gibt falschen Wahlmodus an

WEILER ZUM TURM – Die Gemeinde hat den Wählern falsche Anweisungen für die für diesen Sonntag angesetzte Komplementarwahl gegeben. Sie wurde daher auf dem 19. Juni verschoben.

In Weiler zum Turm wird am Sonntag nicht gewählt.

In der 2300 Einwohner großen Gemeinde Weiler zum Turm sollten am Sonntag Komplementarwahlen abgehalten werden. Dabei ging es um die Besetzung von zwei Sitzen im Gemeinderat. Am Mittwoch musste Innenministerin Taina Bofferding allerdings die kurzfristige Verschiebung der Wahlen auf dem 19. Juni anordnen: Die Gemeinde hatte das falsche Wahlverfahren angekündigt. «Dies hätte zu Irritationen bei den Wählern und zur Abgabe von nicht gültigen Stimmzetteln führen können», heißt es aus dem Innenministerium.