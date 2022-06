USA : Wahlbeauftragte schildern in Ausschuss versuchte Einflussnahme Trumps

Die US-Demokratie war schon vor dem Sturm auf den Sitz des Kongresses massiven Angriffen ausgesetzt. Verlierer Trump versuchte, das Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu kippen. Im Untersuchungsausschuss kommen jetzt jene zu Wort, die sich ihm widersetzten.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol will in seiner Sitzung am Dienstag die versuchte Einflussnahme des früheren Präsidenten Donald Trump auf den Ausgang der Wahl im Herbst 2020 ausführlich beleuchten. Als Zeuge aussagen soll unter anderem der für die Organisationen der Wahlen in Georgia zuständige Republikaner Brad Raffensperger, dem Trump damals den Auftrag gegeben hatte, «11.780 Stimmen zu finden», um das Wahlergebnis noch zu seinen Gunsten zu drehen. Raffensperger weigerte sich und zog damit den Zorn des Präsidenten auf sich.