Wahlen in Luxemburg: Mit diesem Tool findest Du Dein perfektes Kandidaten-Match

Die Parlamentswahlen stehen umittelbar vor der Tür und in weniger als einem Monat werden Bürgerinnen und Bürger an die Urne gebeten. Luxemburger haben eine große Auswahl: insgesamt 649 Kandidaten bewerben sich auf 60 verfügbare Plätze in der Abgeordnetenkammer. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft oder wie hier: den Wahlkampf. Und so fluten längst Flyer die Briefkäsen und Wahlplakate zieren die Straßen im Großherzogtum.