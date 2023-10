Wahlen in Luxemburg«Wir wollen das Bahnhofsviertel verlassen»

Begleitet von klassischer Musik haben die Wähler am Wahlsonntag das Gemeindezentrum in der Rue de Strasbourg in der Hauptstadt betreten. Die Klänge sollen Drogenkonsumenten und Dealer abschrecken, die bei einem Großteil der Wähler für Unbehagen sorgen. «Wir würden gerne umziehen, denn die Situation im Viertel ist wirklich nicht toll, doch die Wohnungssuche ist kompliziert», erklären die 28-jährige Thatiane und der 32-jährige Thales. Daher hätten sie für Kandidaten gestimmt, die Maßnahmen zu beiden Themen vorgeschlagen hätten.