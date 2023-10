Wahlsonntag«Wer regieren will, muss auch seinen nackten Arsch zeigen»

1 / 5 Der Winzer Laurent Kox und seine Standgäste sorgen sich um die Zukunft des Landes und die ihrer Renten. L'essentiel L'essentiel In Remich lockt der «Herbstmarkt» nach dem Wählen zu Speis und Trank an der Mosel. L'essentiel

In Remich regen vor dem Wahlbüro geparkte Fahrräder zum Spekulieren an: «Der wählt totsicher grün», so ein älterer Herr bei seinem Urnengang. Ein paar Meter weiter ist ein älteres Ehepaar von der Wahlpflicht überzeugt. «Das Dümmste, was man machen kann, ist nicht wählen zu gehen», sind sie zu überhören. Ein Angestellter der Gemeinde nutzt den Sonntag um «mal liegendgebliebene Dinge» zu erledigen. Eine junge Mutter nutzt den Tag ihrerseits, um für eine bessere Zukunft zu sorgen – «für Luxemburg aber auch für meinen Sohn».

Ein paar Straßen weiter runter hat sich der Nebel über der Mosel aufgelöst und der «Herbstmarkt» lockt mit Musik zu Speis und Trank. Malou* hat es sich mit ihrem Chihuahua in der Sonne gemütlich gemacht. Die Rentnerin lebt seit sechs Jahren in Deutschland und hat seit einigen Jahren keinen Stimmzettel mehr ausgefüllt. «Das interessiert mich alles nicht», meint die Luxemburgerin. Was sie denn ändern könne? Und außerdem sei das Beantragen der Briefwahl viel zu kompliziert. «Mein Sohn hat gewählt, das muss reichen», meint sie entschlossen.

Zukunftsängste und Zweifel plagen Standbetreiber

Am Weinstand sorgt der Winzer Laurent Kox sich um seine Rente: «Vor den Wahlen wird immer viel versprochen.» Es sei bloß eine Momentaufnahme, doch die Frage nach der Zukunft der Bürger und des Landes blieben offen. «Luxemburg ist eine Insel. Hier passiert nicht viel», meint der Weinbauer.

Claude Olinger vom Reibekuchenstand des Vereins «Museldickserten» hat sich für das Panaschieren entschieden. «Ich habe die Partei schon immer gewählt und das bleibt auch so», sagt er entschlossen. Ob es etwas bringt, wisse er jedoch nicht. Das Wichtigste für ihn sei, was im Osten des Landes passiert und wer dort seine Interessen vertreten könne. Dafür wünscht sich der Vereinsvorsitzende eine große Koalition und spekuliert auf «Schwarz/Blau». Einem der aktuellen Abgeordneten habe er einen «guten Rat» mit auf den Weg gegeben: «Wer regieren will, muss auch seinen nackten Arsch zeigen», sagt er und entschuldigt sich für seine Wortwahl. Denn nur Kritik reiche nicht, man müsse auch zeigen, was wirklich in einem stecke.

