Wahlen: So sieht die neue Sitzordnung in der Chamber aus

In der neuen Chamber wird die größte Faktion – die der CSV mit ihren 21 Mandaten– vom Präsidenten aus gesehen rechts sitzen. Dies wurde in der am Donnerstag abgehaltenen Konferenz der Präsidenten ebenso beschlossen wie die Nachbarschaft der Konservativen. So tummeln sich auf der rechten Seite weiterhin vier Parlamentarier von Déi Gr´éng, drei der Piraten und zwei Abgeordnete von Déi Lénk. Vor allem die beiden letztgenannten sitzen künftig sehr nah beim Präsidenten.