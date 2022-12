WM 2022: Wahlluxemburger genießt das WM-Feeling in Katar

1 / 6 Antonio Santopietro, via Facebook Antonio Santopietro, via Facebook Antonio Santopietro, via Facebook

«Alles ist sehr gut organisiert, aber es ist keine Fußball-Nation». Das sagt Antonio Santopietro zur Fußball-WM in Katar. Der gebürtige Uruguayer lebt seit 45 Jahren in Luxemburg. Mit dem Herzen ist er seiner Heimat treugeblieben. Nach 1990, 2010, 2014 und 2018 ist er zum fünften Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei, und das Turnier in Katar unterscheidet sich nicht von den anderen. «In Russland und in Brasilien war das natürlich eine andere Sache. Aber egal, was die Leute sagen, die Atmosphäre hier ist gut, es gibt mehrere Fan-Bereiche, wo man singt und feiert. Am achten Dezember soll es sogar ein Konzert von Robbie Williams geben. Aber es ist mittlerweile klar, dass sich die einheimische Bevölkerung nicht so sehr für das Turnier interessiert. Es ist keine Fußball-Nation».

Über die Unterbringung kann sich der Wahlluxemburger, der früher selbst für Spora und den FC Aris Bonneweg Fußball gespielt hat, nicht beklagen. «Wir wohnen zu zweit, in einem großen Appartement-Komplex, den man mit einem olympischen Dorf vergleichen kann, das zwischen 6000 und 8000 Fans beherbergt. Für 100 Euro am Tag steht uns ein sehr sauberes Zweibettzimmer zur Verfügung. Außerdem gibt es in der Nähe eine Gemeinschaftsküche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Gefrierschrank etc. Nur Tische und Stühle gibt es hier nicht. Deswegen haben wir zu Trick 17 gegriffen und nutzen den Koffer als Tisch-Ersatz».

Vor allem lobt Antonio die Logistik und die Organisation, ebenso wie die Größe des Landes. «Ab Al-Janoub (Anm. d. Red. Fußballstadion in Al-Wakra), wo unser Fan-Dorf liegt, nutzen wir Shuttlebusse, die uns direkt in alle Stadien bringen. Um um in die Hauptstadt Doha zu gelangen, nehmen wir einen Bus bis Al-Wakra, von wo aus die U-Bahn das Zentrum Dohas anfährt. Man gelangt wirklich leicht überall hin, und das zu sehr luxuriösen Bedingungen, wie in der ersten Klasse eines Flugzeugs». Außerdem, so der glühende Celeste-Fan, «sind die Entfernungen, um bei den Spielen zu sein, minimal. Es ist, als würden die Spiele in Luxemburg, Esch oder Düdelingen ausgetragen».

Da Antonio Santopietro, wie alle Süd-Amerikaner, die Sonne schätzt, gefallen ihm die «25 bis 30 Grad, die das Thermometer anzeigt. Auch, wenn man hier manchmal dazu neigt, die Klimaanlage ein wenig zu stark aufzudrehen». Auch auf dem Teller ist Abwechslung garantiert. «Das ist nicht übel, mit den vielen Geflügel-Gerichten. Doha quillt über vor Restaurants aller Nationalitäten und Preisklassen. Außerdem gibt es in unserem Fan-Dorf mehrere Supermärkte. Wir haben die Qual der Wahl. Ich muss aber sagen, dass mir ein gutes Salami-Schinken-Käse-Sandwich fehlt».

Der Italo-Uruguayer, der seit dem 24. November in Katar ist, war natürlich, neben der Partie Kroatien-Kanada, bei den zwei Spielen «seiner» Celeste gegen Südkorea (0-0) und gegen Portugal (0-2-Niederlage) dabei. «Diese Weltmeisterschaft ist vom Sport-Niveau her ein gutes Turnier», wie er sagt. Es sei «ausgeglichen, mit zwei, drei großen Überraschungen am Anfang, aber das wird sich alles regeln», wie der frühere Stürmer sagt. Uruguay habe bisher «ein zu zaghaftes und ängstliches Gesicht gezeigt. Und über die Auswahl von Trainer Diego Alsonso kann man manchmal streiten. Aber eine WM geht erst ab dem Achtelfinale richtig los».