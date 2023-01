Verschiebung abgelehnt : Wahlwiederholung in Berlin kann am 12. Februar stattfinden

Zahlreiche Menschen hatten Klage eingereicht

Seine Gründe dafür, die Wahlwiederholung bis dahin nicht auszusetzen, nannte das Gericht am Dienstag noch nicht. Es kündigte an, den Beteiligten seine Begründung gesondert zu übermitteln. Wahlberechtigte in Berlin können also in knapp zwei Wochen an die Urnen gehen.Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kündigte an: «Wir werden jetzt bis zum 12. Februar alles dafür tun, dass eine reibungslose Wahl in Berlin durchgeführt wird.»