Euromillions : Wahnsinns-Jackpot von 230 Millionen Euro wartet auf einen Glückspilz

LUXEMBURG – Auch am Dienstag wurde der Euromillions-Jackpot, der momentan prall gefüllt ist, nicht geknackt. Am Freitag steht die nächste Ziehung an.

Editpress

Wieder wurde der Euromillions-Jackpot am Dienstag nicht geknackt. Acht Personen tippten fünf richtige Zahlen und dazu einen Stern. Doch der Hauptgewinn blieb erneut liegen. Damit wächst der Jackpot weiter an. Ein Glückspilz könnte am Freitag 230 Millionen Euro abräumen.

Im Mai hatte ein Brite 215 Millionen Euro gewonnen und im Herbst vergangenen Jahres knackte ein Franzose den 162-Millionen-Jackpot. Auch Anfänger haben Glück: Im Oktober gewann eine Französin aus Polynesien, die zum ersten Mal spielte, 220 Millionen Euro.

Alle Spieler können bis Freitag um 20 Uhr in einer der 450 Annahmestellen des Landes oder auf loterie.lu ihren Tippschein abgeben.