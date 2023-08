Fußball: Wahnsinnstor in letzter Sekunde im Derby

Lucca, der Mittelstürmer des SC Internacional in Porto Alegre, erzielte im brasilianischen U20-Pokal ein absolutes Traumtor. In der Nachspielzeit des Derbys gegen Erzfeind Grêmio konnte er mit diesem «Golazo» für sein Team ausgleichen (1-1) und die Verlängerung erzwingen. Zum Sieg reichte es am Ende allerdings nicht, da Grêmio sich im Elfmeterschießen durchsetzen konnte. An dieses Tor wird sich Lucca aber mit Sicherheit noch lange erinnern.