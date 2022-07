Region Bordeaux : Waldbrände bei Dune de Pilat wüten weiter – 7300 Hektar Pinienwald vernichtet

In der beliebten Urlaubsregion am Bassin d' Arcachon richten die Brände weiter große Schäden an. Noch mehr Menschen haben evakuiert werden müssen.

Die Waldbrände in der Nähe der Dune de Pilat bei Bordeaux, Europas höchster Wanderdüne, wüten weiter. Mittlerweile seien etwa 7300 Hektar Pinienwald vernichtet, teilte die Präfektur am Freitag mit. In der Nacht waren 500 weitere Menschen in Sicherheit gebracht worden. Am Donnerstag war zudem südlich von Avignon ein weiterer Waldbrand ausgebrochen, der einen Ascheregen in der Stadt während des Theaterfestivals verursachte.