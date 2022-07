Nationalpark : Waldbrand-Gaffer behindern Löscharbeiten in der Sächsische Schweiz

Wegen zu vieler Schaulustiger im Waldbrandgebiet im ostdeutschen Nationalpark Sächsische Schweiz nahe der Grenze zu Tschechien sei der Betrieb der Kirnitzschtalbahn eingestellt worden. Das teilte das zuständige Landratsamt am späten Dienstagabend in Bad Schandau im Land Sachsen mit.

Schaulustige behindern Löscharbeiten

Katastrophenalarm ausgerufen

Das Feuer hatte am Montag vom Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. In Bad Schandau gilt seit Dienstag Katastrophenalarm. Touristen sollen das Gebiet meiden. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dürfen bis auf weiteres die Wälder nicht mehr betreten werden. Wohngebiete waren zunächst nicht bedroht.

Unterdessen schien das Wetter die Einsatzkräfte am Mittwoch zu unterstützen: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, solle am Vormittag Regen vom Vogtland langsam ostwärts ziehen und am Mittag das Erzgebirge sowie später auch die Sächsische Schweiz erreichen. Es lasse sich aber nicht sagen, wie ergiebig der Regen ausfalle, sagte der Meteorologe vom Dienst in Leipzig.