Griechenland: Waldbrand löst Explosion in Munitionslager aus

Ein Waldbrand hat auf ein Munitionslager der griechischen Luftwaffe in Zentralgriechenland übergegriffen und Explosionen ausgelöst. Sie waren am Donnerstag kilometerweit zu hören.

In den von Bränden betroffenen Regionen Griechenlands sind die Feuer größtenteils unter Kontrolle gebracht worden. Nikolas Georgiou/ZUMA Press Wire/dpa

Einer der verheerenden Waldbrände in Griechenland hat am Donnerstag mehrere Explosionen in einem Munitionslager ausgelöst. Die Gegend in der Region Volos in Zentralgriechenland sei bereits zuvor evakuiert worden, teilte die griechische Luftwaffe mit. Verletzt worden sei niemand. Weil es aber immer wieder zu Explosionen komme, könnten sich Feuerwehrleute dem Lager nicht nähern. Nach Berichten griechischer Medien waren dort Bomben und Munition für F-16-Kampfjets gelagert.

Die Flugzeuge selbst sollten als Vorsichtsmaßnahme von der nahe gelegenen Militärbasis Nea Anchialos auf andere Stützpunkte geflogen werden, teilte die Luftwaffe mit. Durch die Wucht der Detonationen zerbrachen in der Gegend mehrere Fenster. Zwölf Dörfer seien evakuiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er beschrieb den Brand in Volos als den gefährlichsten der 124 Waldbrände, die am Donnerstag in Griechenland wüteten. Einige Stunden lang musste in der Nähe die meistbefahrene Autobahn des Landes gesperrt werden.

Der Fernsehsender ERT zeigte, wie Bewohner und Besucher des Küstenortes Anchialos, vier Kilometer entfernt vom Ort der Explosion, auf Booten in Sicherheit gebracht wurden. Andere verließen den Ort in Bussen und Autos.

Bisher fünf Menschen gestorben

Seit Wochen wüten in Griechenland Waldbrände, die mindestens fünf Menschen das Leben gekostet haben, darunter zwei Piloten eines Löschflugzeugs. Auf der Insel Rhodos mussten zahlreiche Urlauber in Sicherheit gebracht werden. Dort brannte es am Donnerstag weiter, laut der Feuerwehr war der Brand aber weitgehend eingedämmt.

Wissenschaftler der Weltwetterorganisation und des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus berichteten am Donnerstag, dass der Juli weltweit wohl der heißeste Monat jemals werden würde. Griechenland und viele andere Länder am Mittelmeer stöhnten in den vergangenen Wochen unter Hitzewellen.