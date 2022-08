Anhaltende Dürre: Waldbrandgefahr in Luxemburg erhöht – Feuerwehr ist alarmiert

Angesichts der extrem heißen Temperaturen, die aktuell ganz Europa in Atem halten, ist die Gefahr von Waldbränden auch im Großherzogtum exponentiell gestiegen. Die Feuerwehr in Luxemburg ist in Alarmbereitschaft. «Alle Rettungszentren sind gewarnt, die Bereitschaftsdienste wurden aufgestockt», erklärt Notrufzentralenleiter Christopher Schuh gegenüber L'essentiel. Normalerweise werden – vor allem im Frühjahr – zwei sogenannte Standardtransporter zum Einsatzort geschickt, wenn eine Brandmeldung eingeht. Derzeit sind vier dieser Fahrzeuge im Einsatz, begleitet von zwei Spezialfahrzeugen mit einer großen Menge Wasser.