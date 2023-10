Waldkraiburg/ Ampfing: Schlepper verunfallen auf Flucht vor Polizei – mindestens sieben Tote

Im Süden Deutschlands ist es auf einer Autobahn zu einem schweren Verkehrsunfall mit mindestens sieben Toten und Verletzten gekommen. Die Verletzten, darunter auch Kinder, wurden in umliegende Spitäler gebracht.

Der Unfall ereignete sich etwa um 3.15 Uhr morgens auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing im Bundesland Bayern, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dabei hatte sich ein Mercedes Vito mit rund 20 Personen an Bord überschlagen, als der Fahrer vor der Polizei flüchtete. Zuvor hatte eine Streifenwagenbesatzung den Wagen einer Kontrolle unterziehen wollen und gab Vollgas. An der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg kam das Fahrzeug schließlich von der Fahrbahn ab.