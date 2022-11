Kleines bedroht Großes : Wale fressen täglich bis zu 10 Millionen Mikroplastikteile

Als Mikroplastik werden Kunststoffteilchen bezeichnet, die kleiner als fünf Millimeter sind. Die Konzentration der winzigen Plastikpartikel, die etwa von Autoreifen, synthetischer Kleidung oder Verpackungsmaterial stammen können , ist in einer Wassertiefe von 50 bis 250 Metern besonders hoch – ausgerechnet in dieser Tiefe gingen die Bartenwale hauptsächlich auf Futtersuche. Den US-Forschern zufolge nahmen die Ozeanriesen fast alle Plastikteilchen indirekt über ihre belastete Beute wie Krill oder kleine Fische auf.

Weitere Forschung dringend notwendig

Die auf Schätzungen und mathematischen Modellen basierende Studie stützte sich auf Beobachtungen von 191 markierten Bartenwalen von 2010 bis 2019 in Gebieten entlang der kalifornischen Küste, darunter Monterey Bay und Channel Islands. Blauwale, die über 30 Meter lang und fast 200 Tonnen schwer werden können, könnten demnach schätzungsweise zehn Millionen Mikroplastikteile am Tag aufnehmen, die kleineren, rund 15 Meter langen Buckelwale bis zu vier Millionen Partikel.

Plastik ist überall – am tiefsten Punkt der Erde und im Menschen

Auch der Mensch bleibt von den winzigen Plastikpartikeln nicht verschont. Das haben in den vergangenen Jahren mehrere Studien gezeigt. Einen Teil der aufgenommenen Teilchen scheiden wir über den Stuhl wieder aus, andere Partikel bleiben im Körper – etwa im Blut oder in den Organen, darunter auch die Lunge.

Große Plastikprodukte können weite Strecken zurücklegen. Laut einer Studie des Alfred-Wegener-Instituts im deutschen Bremerhaven ist die Arktis ähnlich stark mit Plastikmüll verschmutzt wie andere Regionen . Nebst lokaler Verschmutzung tragen Eis und Meeresströme Abfall aus aller Welt in die Arktis. Im Jahr 2019 wurde bekannt, dass am tiefsten Punkt der Erde – dem 10.928 Meter tiefen Marianengraben – ein Plastiksack entdeckt wurde.

Projekte gegen Plastikverschmutzung

Neben dem Einschränken von Plastikprodukten wie etwa in der EU, wo seit dem 3. Juli 2021 Teller, Bestecke, Trinkhalme, Ballonstiele und Wattestäbchen aus Einwegplastik nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen, gibt es auch weitere Anstrengungen, das Plastikproblem wieder in den Griff zu bekommen: zum Beispiel Projekte wie Ocean Clean-up und The Sea Cleaners. Hoffnung liegt auch auf den Wachsraupen, deren Speichel Plastik zersetzen kann.