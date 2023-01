Luxemburg : Walferdingen bekommt kommende Woche neuen festen Blitzer

WAFLERDINGEN – Das Ministerium für Mobilität hat am heutigen Freitag angekündigt, dass ab kommender Woche eine neue feste Radaranlage installiert werden soll.

Wer kommende Woche in Walferdingen mit dem Auto unterwegs ist, dürfte eine neue installierte Blitzeranlage entdecken, denn wie das Ministerium für Mobilität angekündigt hat, wird schon bald ein neuer fester Blitzer am Ortseingang von Bereldingen auf dem CR181 installiert.

Doch bevor die Radarfalle in Betrieb geht, durchläuft sie eine Testphase, die Anfang Februar beginnen soll. Danach wird sie unvorsichtige Autofahrer – in beiden Fahrtrichtungen – blitzen, wobei eine Toleranz von 3 Stundenkilometern (unter 100 Stundenkilometern) bzw. 3 Prozent (über 100 Stundenkilometern) gilt. Damit wird die Blitzeranlage in Bereldingen die 30. im Großherzogtum und die 15. im Kanton Luxemburg sein.