Pionierprojekt: Walferdingen bekommt Tiny-House-Viertel

Genau zwischen der Rue Michel-Rodange und der Rue des Jardins in Bereldingen angesiedelt, soll sich diese geplante Siedlung von Tiny Houses in die vorhandene Natur einfügen.

Am Freitag stellte Walferdingen ein Pionierprojekt vor: ein Mini-Viertel aus acht Tiny Houses und einem Zentralgebäude.

Wohnraum ist knapp und die Preise für Immobilien erreichen Höchstwerte. Abhilfe könnte da ein Wohnquartier schaffen, in dem nur Tiny Houses, – Kleinsthäuser – stehen. Und genau das soll in Walferdingen entstehen. Am Freitag wurde das Pionierprojket vorgestellt: acht Häuschen und ein Gemeinschaftshaus sollen dort errichtet werden – weitere sind geplant. Aus Holz und nachhaltigen Materialien gebaute kleine Häuser à 40 Quadratmeter im Maisonette-Stil. Zielgruppe sind vor allem Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. Auch Vermietungen sollen möglich sein.