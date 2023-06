Gastronomie : Walferdingen will Leitungswasser attraktiver machen

WALFERDINGEN – Die Idee, Leitungswasser flächendeckend kostenlos anzubieten, konnte sich in Luxemburg bisher nicht durchsetzen. Mit der «Klima-Karaff» will die Gemeinde Walferdingen es nun selbst in die Hand nehmen, das Wasser aus dem Hahn in der Gastronomie zumindest zur ernsthaften Alternative zu machen.