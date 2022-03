Tod mit 31 Jahren : «Walking Dead»-Star Moses J. Moseley ist tot

Serienfans trauern um Moses J. Moseley: Der erst 31-jährige US-Schauspieler ist überraschend gestorben.

Moses J. Moseley spielte in der Serie "The Walking Dead" Michonnes Lieblingszombie Mike.

Traurige Nachrichten für Fans der Erfolgsserie "The Walking Dead": Der Darsteller Moses J. Moseley ist mit nur 31 Jahren überraschend gestorben. Er wurde in Stockbridge, Georgia tot aufgefunden. Die Todesursache ist nicht bekannt. Moseley verkörperte in «The Walking» die Figur Mike. Er war einer von Michonnes (Danai Gurira) Lieblingszombies.

Moseley war neben "The Walking Dead" auch in den Serien «Watchmen» und «Queen of The South» sowie in dem Film «Volumes of Blood: Horror Stories» zu sehen. Daneben war er als Model tätig.