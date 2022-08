USA : Walmart muss 4,4 Millionen Dollar an Kunden zahlen

Wegen rassistischer Beleidigung und Belästigung muss die US-Supermarktkette Walmart einem Kunden Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen.

Wegen rassistischer Beleidigung und Belästigung muss die US-Supermarktkette Walmart einem Kunden Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen. Ein Gericht im Staat Oregon sprach dem Kläger Dovey Mangum 4,4 Millionen Dollar zu, weil ein Walmart-Mitarbeiter ihn 2020 bedrängte und schließlich die Polizei rief.

Der Klage zufolge verfolgte der Mitarbeiter Mangum durch den Laden, während dieser einkaufte, forderte ihn auf zu gehen und holte die Polizei, als er dieser sich weigerte, wie der Fernsehsender KGW berichtete. Der damals 59-Jährige wollte im Walmart in Wood Village im März 2020 eine Glühbirne für seinen Kühlschrank kaufen, als er bemerkte, dass er beobachtet wurde. Der Mitarbeiter verlangte, Mangum müsse den Laden verlassen. Schließlich drohte er nach Angaben der Anwälte des Klägers, er werde die Polizei anrufen und ihnen sagen, Mangum habe ihn bedroht.

Als die Beamten in dem Geschäft eintrafen, unternahmen sie nichts. Der Mitarbeiter habe den Grund für seinen Anruf bei der Polizei nicht genau nennen können und in der Vergangenheit mehrfach falsche Angaben gegenüber der Polizei gemacht, hieß es in der Klage. Einen Tag später hätten Beamte mit dem Geschäftsführer der Filiale darüber gesprochen, dass der Mitarbeiter mehrfach gefährliche Situationen gemeldet habe, die gar nicht passiert seien. Dennoch behielt der Mitarbeiter noch mehrere Monate seinen Job und wurde erst im Juli 2020 entlassen – wegen «unsachgemäßen Umgangs mit Walmart-Eigentum».