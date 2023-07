Deutschland: Wanderer verunglückt tödlich in Bayern

Ein 28 Jahre alter Wanderer ist bei einer herausfordernden Klettertour an der Zugspitze in den bayerischen Alpen tödlich verunglückt. Der Deutsche war laut Polizei von einem Freund als vermisst gemeldet geworden, nachdem er nicht wie vereinbart von der Tour zurückkehrte.

Die Suche nach dem Vermissten am Dienstag gestaltete sich Polizei-Angaben zufolge langwierig, da es sich um eine seltene und exponierte Route handelte. Erst nach stundenlanger Suche konnte der Mann mithilfe eines Polizeihubschraubers zwischen den Wetterspitzen und dem Wetterwandeck entdeckt werden. Er war offenbar etwa 150 Meter in die Tiefe gestürzt und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten. Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen (Bayern) barg den Leichnam des Verunglückten. Wie genau sich der Unfall ereignete, wird von einem Polizeibergführer untersucht.

Nicht wenige überschätzen sich beim Wandern

Die 2.962 Meter hohe Zugspitze ist Deutschlands höchster Berg und lockt jährlich über eine halbe Million Besucher an. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Bergunfälle in Bayern und anderen Regionen in den Alpen dramatisch erhöht.