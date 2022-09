Rheinland-Pfalz : Wandernde Polizistin sammelt 10.000 Euro für das Ahrtal

Die 48 Jahre alte Kriminalhauptkommissarin Sandra Köhler war am vergangenen Montag nach 24 Tagen, 19 Etappen und rund 415 Kilometern in Kassel angekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mit. Die Polizistin war am 3. September in Darmstadt gestartet und hatte auf ihrem Weg in allen Polizeipräsidien in Hessen Halt gemacht.