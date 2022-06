Wegen Abou-Chaker : Wandert Bushido mit seiner Familie nach Dubai aus?

Schon Anfang Woche bestätigte die Ehefrau des Rappers, dass die neunköpfige Familie sich ein neues Nest gesucht hat – anscheinend solls dabei ins Ausland gehen.

Wie die «Bild» berichtet, soll der Rapper mit seiner Crew nach Dubai ziehen. Dazu schreibt die deutsche Zeitung, dass der Umzug eigentlich schon für Ende Juni geplant war, da die Schule in den arabischen Emiraten am 28. August beginnt. Momentan befindet sich die Familie jedoch noch in Deutschland. Die «Bild» meint außerdem, dass sie sich erst in einem Miethaus niederlassen werde, während sie sich parallel nach einer eigenen Bleibe umsehen werde.