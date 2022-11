Eurostat-Prognose: Wann hört Luxemburgs Bevölkerung auf zu wachsen?

Am ersten Januar 2022 lebten 645.397 Einwohner in Luxemburg, laut den durch das Statistikamt Statec veröffentlichten Zahlen. Den Prognosen Eurostats zufolge wird die Bevölkerung bis 2030 um 7,3 Prozent wachsen, auf voraussichtlich 692.364 Einwohner. Die Marke von 700.000 dürfte gemäß den Berechnungen zwischen den Jahren 2030 und 2035 überschritten werden, die von 750.000 zwischen 2040 und 2045. Um 2060 soll dann die Zahl von mehr als 780.000 Einwohnern erreicht werden. Laut Eurostat werde Mitte der 2070er Jahre mit voraussichtlich 787.829 Einwohnern der Zenit der Bevölkerungsdichte in Luxemburg erreicht werden, bevor eine Stagnation und dann ein leichter Rückgang eintreten soll. Den Berechnungen zufolge werde es im Großherzogtum im Jahr 2100 782.306 Einwohner geben, das wären 21 Prozent mehr als heute.