Doktor Sex: «Wann ist der richtige Zeitpunkt fürs Outing?»

Ich bin mir seit kurzem definitiv sicher, dass ich auf Männer stehe. Denn schon länger bewege ich mich im Netz auf Plattformen für Homosexuelle. Sobald ich mit einem Kontakt habe, denke ich fast ununterbrochen an ihn. Ich stelle mir dann vor, wie schön es wäre, mit ihm eine Beziehung zu führen.

Manchmal habe ich aber auch Angst, dass ich zu spät bin mit meiner Erkenntnis, schwul zu sein, und dass alle tollen Männer schon vergeben sind. Ich zweifle daher etwas, ob ich mich in meinem privaten Umfeld nun wirklich ganz outen soll. Was denkst du? Und ist man in meinem Alter normalerweise geoutet?