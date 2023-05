Luxemburg: Wann ist Hilfe für den krisengeplagten Bausektor in Sicht?

Luxemburgs Bausektor sieht sich seit geraumer Zeit mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert. «Die Anzahl der Baugenehmigungen ist ebenso rückläufig wie die Anzahl der Verkaufsurkunden für Neubauwohnungen und die Zahl erteilter Immobilienkredite», erklärt Patrick Koehnen, stellvertretender Generalsekretär des luxemburgischen Handwerksverbands Fédération des Artisans, FDA, der für die Verhandlungen der Fédération des entreprises de construction et de génie civil zuständig ist. «Die Lage des Bausektors mit seinen 20.000 Beschäftigten ist ziemlich angespannt und unvorhersehbar», beklagt Koehnen bei einer von den Gewerkschaften OGBL und LCGB am heutigen Mittwoch organisierten Pressekonferenz.

Zwar wären Unternehmen in der Branche laut OGBL-Gewerkschafter Jean-Luc De Matteis immer noch bereit, Personal einzustellen, doch die Gewerkschaften beklagen vor allem, dass der Kollektivvertrag in diesem Sektor trotz zweijähriger Verhandlungen immer noch nicht erneuert wurde. Sie fordern eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine gerechte Entlohnung der Arbeitnehmer. Darüber hinaus fordern die Gewerkschaften, dass der gesetzliche Jahresurlaub von 27 auf 30 Tage erhöht wird.

Die Gewerkschaften OGBL und LCGB haben am Mittwochmorgen eine Pressekonferenz organisiert.

«Wir haben keinen Verhandlungsspielraum, die Ausgaben sind an allen Fronten explodiert», entgegnet indes Patrick Koehnen bei dem Treffen. Derzeit liege der Fokus vor allem darauf, dass bereits eingestelltes Personal auch weiter beschäftigt werden könne. Aus diesem Grund fordert er die Gewerkschaften auf, erst einmal abzuwarten, wie sich die Dinge in der Branche weiter entwickeln und sich dann in einem Jahr wieder zusammenzufinden.