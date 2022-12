Nach Brand : «Wantermaart» öffnet wieder seine Türen

LUXEMBURG – Nach dem Brand auf dem Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt musste dieser geschlossen werden. Die Stadt Luxemburg verkündete am Montag nun gute Nachrichten.

Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Feuer in einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt bei der «Gëlle Fra» ausgebrochen war, wurde der «Wantermaart» am Sonntag für Besucher geschlossen. Ab Dienstag, den 13. Dezember können wieder Besucher empfangen werden, wie die Stadt Luxemburg in einer Pressemitteilung schreibt.