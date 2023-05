Meghan & Harry: War alles nur eine Netflix-Inszenierung?

Bei der Verfolgungsjagd in New York sollen Meghan und Harry eine eigene Filmcrew dabei gehabt haben, angeblich im Auftrag der Streaming-Plattform Netflix.

Harry und Meghan auf dem Rückweg von einem Weihnachtsessen im Buckingham Palace 2018. DPA

Am Dienstag besuchten Prinz Harry, Herzogin Meghan und Meghans Mutter Doria Ragland (66) die «Women of Vision»-Gala in New York, wo die 41-Jährige mit einem Award ausgezeichnet wurde. Nachdem sie die Veranstaltung im Zentrum von Manhattan verliessen, wurden sie von «aggressiven Paparazzi» verfolgt. Die von Herzogin Meghan und Prinz Harry dramatisch geschilderte «Verfolgungsjagd» hätte laut Security-Mitarbeiter der Sussexes «tödlich enden können». Doch nun erhärtet sich der Verdacht, dass diese Verfolgungsjagd womöglich inszeniert war.

Laut Bild.de soll das Royal-Paar eine eigene Filmcrew im Auftrag der Streaming-Plattform Netflix im Schlepptau gehabt haben. Solch eine Inszenierung würde auch die Reaktionen von Polizei, Fotografen und Taxifahrer erklären, welche die Situation allesamt als weniger dramatisch und ungefährlich einschätzten.

War die Verfolgungsjagd inszeniert? Ja, das traue ich dem Paar durchaus zu. Nein, die Verfolgungsjagd war echt.

Ist eine Fortsetzung der bereits erschienenen Netflix-Serie «Harry & Meghan» geplant? Für die 2022 veröffentlichte Dokumentation filmten Meghan und Harry ihren Alltag mit dem Smartphone, um die Szenen später Netflix zur Verfügung zu stellen. Auch jetzt in New York war der Prinz immer wieder auf Bildern mit dem Handy in der Hand zu sehen. Ob er dabei tatsächlich Szenen für Netflix filmte, werden wir ja sehen. Auf das Bildmaterial von Blackgrid müssten die Produzenten einer möglichen Fortsetzung jedenfalls verzichten.