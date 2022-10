Max Verstappen: «War eine Riesenüberraschung» – selbst Red Bull rechnete nicht mit WM-Titel

Ferrari dachte über einen Protest nach

Entscheidend war in Suzuka auch, dass Leclerc zwar als Zweiter ins Ziel kam, der Monegasse nach einem Fahrfehler in der letzten Schikane aber mit zusätzlichen fünf Sekunden bestraft wurde. Er hatte Perez unerlaubt behindert. Perez wurde somit offiziell Zweiter und machte so den WM-Titel erst möglich. Ferrari dachte wohl kurz über einen Protest nach, verzichtete aber doch darauf. Denn: Während Formel-1-Fans weltweit ziemlich empört über das Regelchaos in Japan reagierten, ließ man Red Bull in Japan ohne die ganz großen Nebengeräusche feiern. Der Abstand in der WM war so groß, dass Verstappen spätestens bei den nächsten Rennen in den USA oder Mexiko sowieso seinen Titel von 2021 verteidigt hätte.