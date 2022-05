Satelliten-Unterstützung: «War nett euch kennen zu lernen» – Elon Musk witzelt nach russischer Drohung

Am Sonntag (Ortszeit) drohte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin, Tesla-Chef und SpaceX-Inhaber Elon Musk (50). Musk würden Konsequenzen drohen für seine Unterstützung der Ukraine, die er «wie ein Mann» bestehen müsse, erklärte der Regierungsvertreter in Moskau . Musk hat in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben Tausende Endgeräte für seine Starlink-Satelliten in die Ukraine geschickt und den dortigen Truppen zur Verfügung gestellt.