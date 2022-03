Aufreger an Preisverleihung - War Smiths schallende Ohrfeige gestellt und hilft der Skandal den Oscars? 

1 / 3 Das war zu viel für den Oscar-Gewinner: Will Smith (rechts) ohrfeigt Chris Rock. REUTERS/Brian Snyder Rock hatte einen Witz über Will Smiths Frau Jada gemacht. REUTERS/Brian Snyder Oscar trotz Skandal: Will Smith ist bester Hauptdarsteller – und bedankt sich unter Tränen. REUTERS/Brian Snyder

In der Oscar-Nacht auf Montag ist es zu einen Eklat zwischen Will Smith und dem Oscar-Moderator Chris Rock gekommen. Nach einem Witz des Komikers Rock über Will Smiths Ehefrau stürmte dieser die Bühne und verpasste dem Komiker vor versammeltem Publikum eine schallende Ohrfeige. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer bezweifeln jedoch die Echtheit des Videos, nachdem sie dieses in Slow Motion untersucht haben.

Fans bezweifeln die Echtheit des Vorfalls

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer vermuteten nach der Preisverleihung, dass der Zwischenfall von den beiden geplant wurde, wie die «Daily Mail» berichtet. So kommentierte ein Twitter-Nutzer, die Tatsache, dass Chris Rock vor dem Schlag zurückzuweichen scheine, deute darauf hin, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Er schreibt: «Chris Rock schneidet eine Grimasse, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Seine Hand hat ihn kaum gestreift. Schauspieler, vor allem Action-Schauspieler wie Will Smith, wissen, wie man einen Schlag (oder eine Ohrfeige) austeilt. Das war inszeniert.»

Auch ein weiterer Zuschauer schreibt: «Will Smith und Chris Rock haben den Auftritt des Jahrzehnts vollbracht.» Er versah den Tweet mit dem Hashtag «Fakeslap», also «gestellte Ohrfeige».

Eine andere Nutzerin meint via dem Kurznachrichtendienst: «Okay, es tut mir leid, aber die Ohrfeige von Will Smith/Chris Rock sah so schmerzhaft inszeniert aus. Es kommt mir so vor, als hätte ich die gleiche Bewegung in meinen Kampfkursen im College-Theater gelernt.»

Auch die coole Reaktion des Moderators lässt aufmerksame Zuschauende vermuten, dass die Aktion geplant war. So sagte Rock unmittelbar nach der Ohrfeige: «Will Smith hat mir gerade voll ins Gesicht geschlagen», und sprach direkt danach davon, dass dies «der größte Oscar-Moment aller Zeiten» sei. Andererseits ist einem Veteran des Showbusiness wie Chris Rock zuzutrauen, dass er einen solchen Vorfall auf der Bühne gekonnt runterspielen kann.

Stecken die tiefen Einschaltquoten der Oscars hinter der Aktion?

Für die Berichterstattung und das öffentliche Interesse ist der Zwischenfall sicher positiv zu werten. Da solche Skandale das Interesse an der Veranstaltung erhöhen, ist es nicht abwegig, dass die Veranstalter gemeinsam mit den Berufsschauspielern Rock und Smith einen solchen Vorfall fingiert haben könnten. So erklärt sich ein Nutzer den Zwischenfall mit den notorisch tiefen Einschaltquoten der Preisverleihung.

Jedoch glaubt er, dass auch der Stunt nicht dabei helfen wird, mehr Zuschauer und Zuschauerinnen nächstes Jahr vor den Fernseher zu locken: «Das Oscar-Fiasko zwischen Will Smith und Chris Rock wurde inszeniert, um Einschaltquoten für das nächste Jahr zu bekommen, aber trotzdem hat dieses Jahr niemand zugeschaut und nächstes Jahr wird es auch niemand sehen.»

«Größter Skandal in der Oscargeschichte»

Doch was hätten die beiden Protagonisten Chris Rock und Will Smith davon? Für Smith dürfte der Zwischenfall wenige negativen Konsequenzen haben, da Chris Rock auf eine Anzeige verzichtet, doch geholfen hat die Aktion seinem Image bestimmt nicht. Er selbst entschuldigte sich noch am gleichen Abend unter Tränen für den Vorfall, als er auf der Bühne seinen Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film «King Richard» abholte. Und ob Chris Rock wusste, was auf ihn zukommt oder nicht, fest steht jedenfalls, dass die Ohrfeige gesessen hat und ordentlich geschmerzt haben dürfte.