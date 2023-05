Met Gala: Waren diese Kleider ein Seitenhieb gegen Karl Lagerfeld?

Am Montagabend fand in New York die Met Gala statt, das Lebenswerk von Karl Lagerfeld war Motto des Abends – dabei fiel eine Farbe aus dem Rahmen. Ein Seitenhieb gegen den verstorbenen Designer?

Schauspielerin Viola Davis erschien bei der Met Gala 2023 in leuchtendem Pink. Könnte das ein Seitenhieb gegen Karl Lagerfeld gewesen sein? AFP

Die jährliche Gala des The Metropolitan Museum of Art (kurz MET) gilt als das wichtigste Mode-Event des Jahres. Die Looks sind oft gewagt, experimentell, spielen mit Haut oder extrem viel Stoff – und stehen Jahr für Jahr unter einem Motto. 2023 lautete es: «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» und sollte damit dem 2019 verstorbenen Designer huldigen. Viele kamen entsprechend in dem für Karl typischen Look in schwarz-weiss oder entschieden sich für eine der zwei Farben.

Schauspielerin Jenna Ortega gehörte zu den vielen Celebrities, die in Schwarz-Weiss zur Met Gala erschienen. Getty Images

Doch immer wieder schlich sich auch Pink und Rosa in die Auswahl der Roben ein. Das könnte einen besonderen Grund haben.

Die Kritik an Karl Lagerfeld

Denn der Designer war nicht nur für seine atemberaubenden Kreationen für Chanel, Fendi und Co. bekannt. Er eckte immer wieder mit Aussagen an. In einem Interview mit dem «Numéro» Magazin erzählte er 2018 etwa, dass er genug von #MeToo-Movement habe: «Ich hab es satt. Was mich am meisten schockt, sind all die Filmstars, die 20 Jahre gebraucht haben, um sich an das zu erinnern, was passiert ist.» Er tätigte zudem mehrfach in seiner Karriere fettphobische Aussagen, sprach abfällig über muslimische Menschen, sendete Blumen an seinen Freund Dominique Strauss-Kahn, nachdem ein Zimmermädchen ihn der Vergewaltigung beschuldigt hatte … die Liste ließe sich weiterführen. Nicht alle Gäste waren deshalb begeistert vom Motto.

Diese Gäste kamen in Pink

Model Grace Elizabeth kam gleich in mehreren, strahlenden Pink-Nuancen. Auch Mirka Federer erschien an der Seite von Co-Host und Ehemann Roger in Rosa. Schauspielerin Viola Davis wählte das vielleicht leuchtendste Outfit des Abends.

Karls Problem mit Pink