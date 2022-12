Ukraine-Krieg : Waren es Wagner-Söldner? Achtköpfige Familie ausgeraubt und getötet

Zum Überfall kam es in der russisch besetzten Ortschaft Makijiwka in der Region Luhansk im Osten der Ukraine. Angehörige der berüchtigten Wagner-Söldnertruppe seien verhaftet worden.

Das Verbrechen geschah in Makijiwka in der Region Luhansk.

Mehrere Männer haben in der Ostukraine eine achtköpfige Familie ausgeraubt und getötet. Darunter vier Kinder. Angehörige der Wagner Gruppe werden verdächtigt. (Symbolbild)

In der russisch besetzten Ortschaft Makijiwka in der Region Luhansk im Osten der Ukraine haben mehrere Männer eine achtköpfige Familie ausgeraubt und getötet. Unter den Opfern waren vier Kinder, wie russische und ukrainische Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten. Bei dem Überfall seien Bargeld, Mobiltelefone sowie ein Auto erbeutet worden. Nach Angaben der russischen Staatsagentur Tass wurden bereits drei Tatverdächtige festgenommen.