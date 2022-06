Luxemburg : Warn-SMS nimmt am Montag neuen Anlauf

LUXEMBURG – Die Regierung wird ihr System zur Warnung der Bevölkerung einem erneuten Test unterziehen. Diesmal wird eine Nachricht nur an Personen in bestimmten Regionen des Landes gesendet.

Die Regierung schickt die Warn-SMS am Montag nur an die Bevölkerung in einem bestimmten Teil des Landes.

Am Montag muss sich das Warnsystem erneut beweisen. Doch während die Warnung beim ersten Test am 2. Mai an die Menschen im ganzen Land verschickt werden sollte, ist für Montag ein regionaler Test vorgesehen: Die Regierung schickt die Warn-SMS demnach nur an die Bevölkerung in einem bestimmten Teil des Landes.