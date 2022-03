Rheinland-Pfalz : Warnkarte auf Handy-App zeigt Hochwassergefahr an

MAINZ – Die regionale Hochwasserwarnkarte ist eine neue Funktion in der seit 2014 bestehenden App «Meine Pegel». Hier können sich Menschen künftig über akute Hochwassergefahren informieren.

Mit einer regionalen Warnkarte können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz ab sofort per App über akute Hochwassergefahren in ihren Regionen informieren. Die regionale Hochwasserwarnkarte ist eine neue Funktion in der seit 2014 bestehenden App «Meine Pegel», wie das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium am Donnerstag mitteilte. Diese Erweiterung sei demnach ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Gefahrenkommunikation als Gemeinschaftsaufgabe der Bundesländer.