Keine Züge: Warnstreik trifft auch Grenzpendler nach Luxemburg

Auch in Luxemburg sowie den benachbarten Bundesländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es zu massiven Zug-, sowie Flugausfällen und Verzögerungen kommen.

Grenzpendler um Luxemburg müssen sich am kommenden Montag, 27. März, auf erhebliche Verspätungen und Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben nämlich zu einem Streik im Verkehrssektor aufgerufen . Der Warnstreik soll am Montag, dem 27. März 2023 um 0 Uhr beginnen und 24 Stunden andauern.

Auch in Luxemburg sowie den benachbarten Bundesländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es deshalb zu massiven Zug-, sowie Flugausfällen und Verzögerungen kommen, wie die Bahn und die Verkehrsverbünde warnten. Viele deutsche Flughäfen, die Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen seien betroffen. Der Zugverkehr werde bereits in der Nacht zu Montag für ganz Rheinland-Pfalz zum Erliegen kommen, teilte Lars Kreer, Mainzer Geschäftsstellenleiter der EVG, mit. Auch S-Bahnen und Regionalzüge im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden betroffen sein, wie der Verbund auf seiner Internetseite schreibt.

Mehr als Tausend Flüge fallen aufgrund des bundesweiten Streiks am kommenden Montag aus. Nahezu alle deutschen Flughäfen sind von dem 24-stündigen Warnstreik betroffen, allerdings soll der Hauptstadtflughafen BER nicht bestreikt werden, ebenso wie der Flughafen Hahn. Auch am Flughafen Findel rechnete man mit Beeinträchtigungen. «Wir rechnen mit Verspätungen und Annullierungen, vor allem bei Ankünften. Detaillierte Informationen liegen uns aber noch nicht vor», so die LuxAirport-Sprecherin. Zurzeit seien nur noch drei Flüge aus Berlin geplant.