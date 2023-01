Luxemburg : Warnung an Allergiker – Pollenflug beginnt dieses Jahr früher

Normalerweise fängt das große Niesen und Augenreiben unter den Pollen-Allergikern erst Mitte Februar oder Mitte März an. Doch wie Dr. François Hentges von der Abteilung für Immunologie-Allergologie am CHL erklärte, könnte es aufgrund der milden Temperaturen in diesem Jahr schon früher anfangen. Die ersten Pollen würden schon seit Jahresbeginn durch die Luft fliegen.