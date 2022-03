Anti-Werbung : «Warnung: Dieser Mann schlägt Frauen»

Chris Brown wurde geleimt. Das Cover seiner aktuellen Platte ziert derzeit ein Warnhinweis: «Kaufen Sie dieses Album nicht. Dieser Mann schlägt Frauen.»

Seit der tätliche Angriff von Chris Brown auf Ex-Freundin Rihanna publik wurde, ist das Image des Sängers massiv angeschlagen. Jüngst besuchte Brown einige Opfer häuslicher Gewalt, um medienwirksam Reue zu demonstrieren. So recht glauben will man die Läuterung des Chris Brown aber nicht. Zumal ein kürzlich gestochenes Tattoo stark an die gezeichnete Visage von Rihanna nach seinem Angriff erinnert.

Während die Internetgemeinde ihrem Ärger über den Gewalttäter via Social Media Luft macht, zeigten Unbekannte nun besonderen Einsatz, um Brown zu kritisieren: In mehreren Musikgeschäften in London wurde das neue Album des Sängers mit Stickern versehen. Was aussieht wie ein vemeintlich harmloser Werbeaufkleber, birgt in Wahrheit schärfste Kritik: «Kaufen Sie dieses Album nicht. Dieser Mann schlägt Frauen», propagiert der Sticker.