MeteoLux : Warnung vor Gewitter und starken Regenfällen für Sonntagabend

LUXEMBURG – MeteoLux hat eine Warnung vor mäßigen Gewittern von 18.00 bis 23.00 Uhr für das ganze Land am Sonntag herausgegeben. Es ist mit starken Regenfällen zu rechnen.

Ein Risiko von «mäßigen Gewittern» ist am Sonntag in Luxemburg von 18.00 bis 23.00 Uhr zu erwarten, so MeteoLux.