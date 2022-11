«Bonnie and Clyde»-Star : Warren Beatty soll minderjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben

Eine Frau hat in den USA Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen den Schauspieler Warren Beatty eingereicht. Sie war damals 14 oder 15 Jahre alt.

Der heute 85-Jährige ist vor allem für seine Rolle als Clyde Barrow im 1967 erschienenen Film «Bonnie and Clyde» bekannt.

1973 habe Schauspieler Warren Beatty die damals 14- oder 15-Jährige mehrfach zu «sexuellen Kontakten» und schließlich zu Geschlechtsverkehr gezwungen, heißt es in einer Klage. Der damals 35 Jahre alte Beatty habe dafür «seine Position und seinen Status als Erwachsener und Hollywood-Star» ausgenutzt.

Die Klägerin teilte mit, sie habe den Schauspieler damals auf einem Filmset getroffen. Später sei sie von ihm unter anderem in das Hotel eingeladen worden, in dem er wohnte. Anfangs habe die Klägerin die Situation als romantische Beziehung verstanden, heißt es in der Klageschrift. Wegen der psychologischen, geistigen und emotionalen Belastung fordert die Klägerin nun eine Entschädigung.