Milliardär twittert : «Warren is in the house»

Er ist 82, hat ein Goldhändchen und neu auch ein eigenes Twitter-Profil. Dabei steht beim amerikanischen Starinvestor Warren Buffett nicht mal ein Computer im Büro.

Wenn Starinvestor Warren Buffett etwas anpackt, wird daraus meist ein Erfolg. So läuft auch sein Einstand beim Kurznachrichtendienst Twitter. Am Donnerstag vermeldete der US-Milliardär über sein neu eingerichtetes Profil @WarrenBuffett, nun auch dabei zu sein: «Warren is in the house.»

Der Spruch bescherte ihm binnen vier Stunden 140'000 Anhänger. Am Freitag waren es schon mehr als 255'000 sogenannte Followers - Tendenz weiter steigend.

Gut gewählter Zeitpunkt

Eigentlich meidet der 82-Jährige soziale Netzwerke. Der Legende nach hat der Chef der milliardenschweren Investmentholding Berkshire Hathaway nicht einmal einen Computer in seinem Büro stehen. Doch Buffett machte auf Einladung des US-Magazins «Fortune» eine Ausnahme. Während einer Diskussion zum Thema Frauen in der Arbeitswelt setzte er seine erste Twitter-Botschaft ab.

Der Zeitpunkt ist gut gewählt: An diesem Samstag ist die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Die Veranstaltung ist als «Woodstock für Kapitalisten» bekannt. Zehntausende Aktionäre und Fans von Warren Buffett strömen jedes Jahr in dessen Heimatstadt Omaha, um ihrem Idol zu lauschen. Dieses Mal lohnt vielleicht auch ein Blick auf Twitter.