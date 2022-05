NBA : Warriors bezwingen Mavericks und stehen im Finale

Die Golden State Warriors stehen nach drei Jahren wieder in den NBA Finals. In Spiel 5 schlugen die Dubs die Dallas Mavericks mit 120:110, mussten aber trotz 25-Punkte-Vorsprung im dritten Viertel noch einmal kurzzeitig ein wenig zittern.

Die Golden State Warriors haben sich für die NBA Finals 2022 qualifiziert. Das Team aus San Francisco gewann am Donnerstag (Ortszeit) das fünfte Spiel der Western Conference Finals gegen die Dallas Mavericks mit 120:110 (69:52) und schaltete die Texaner in der «Best of seven«-Serie mit 4:1 aus. Die Warriors stehen zum ersten Mal seit 2019 wieder in der Endspielserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Celtics oder Heat

Die Warriors haben bisher alle neun Heimspiele in diesen Playoffs gewonnen. Zum sechsten Mal in den vergangenen acht Jahren hat sich das Team von Cheftrainer Steve Kerr für die NBA Finals qualifiziert. Einen solchen Lauf verzeichneten in der NBA zuletzt die Chicago Bulls um die Basketballlegende Michael Jordan zwischen 1991 und 1998. «Das ist ein Segen», sagte Curry zum Einzug in die Endspielserie, wo die Boston Celtics oder Miami Heat warten. «Da gehören wir hin: in die NBA Finals.»