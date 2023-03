Gerüchteküche: Wartet der Europa-Park am Samstag mit einer Überraschung auf?

Als Hauptattraktion soll die «Ballonfahrt» dienen. Diese wurde in der Wintersaison 2021/22 aus der Liste der Attraktionen gestrichen – davor war sie unter dem Namen «Flug des Ikarus» im Themenbereich Griechenland angesiedelt.

Der Europapark könnte Gerüchten zufolge mit einer Überraschung aus dem Winterschlaf erwachen. Am Samstag öffnen sich die Pforten des Freizeitparks und Besucherinnen und Besucher kommen dabei möglicherweise in den Genuss einer neuen Attraktion : Wenn man Europa-Park-Kennern und ihren Youtube-Videos Glauben schenkt, soll im Park bald der Themenbereich Liechtenstein ins Leben gerufen werden.

Entstehen soll dieser an der Stelle, wo bis anhin der See mit den Fernlenkbooten angesiedelt war. Schon seit längerem hieß es, dass dieser See, der dem Themenbereich England zugehörig ist, ausgepumpt und umgestaltet werden soll. Somit würde Liechtenstein neben der Schweiz liegen – getreu der geographischen Realität.